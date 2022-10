Realme C33 arriverà in Italia: il nuovo entry level ad un passo dal debutto

La compagnia asiatica è pronta al debutto di un nuovo entry level destinato alla nostra penisola. Realme C33 è l'ultima aggiunta alla serie di smartphone accessibili del brand ed è in dirittura d'arrivo in Italia: ecco tutti i dettagli e la data di presentazione!

Realme C33: ufficiale la data di presentazione in Italia

Il lancio di Realme C33 in Italia è previsto per il prossimo 13 ottobre; mancano ancora dettagli sul prezzo di vendita, per cui dovremo necessariamente pazientare fino al giorno stabilito.

Per quanto riguarda le varie caratteristiche, il nuovo entry level della serie C offre un design elegante, con linee ad angolo retto e finiture in metallo. L'occhio vuole la sua parte, ma ovviamente ci sono delle sorprese anche nelle specifiche. Realme C33 integra una fotocamera da 50 MP e, allo stesso tempo, punta anche sull'autonomia con una capiente batteria da 5.000 mAh.

Il nuovo arrivato è dotato di uno spesso di 8,3 mm e presenta una cornice ad angolo retto e una cover posteriore unica, grazie al Boundless Sea Design. I materiali compositi 2D realizzati in PC e PMMA di cui è composta la scocca hanno un’elevata reattività alla luce producendo un effetto traslucido; allo stesso tempo si tratta di materiali resistenti e di buona qualità.

Questo è il terzo capitolo della serie C di quest’anno, dopo il lancio dei modelli C31 e C35. Volete saperne di più sul Realme C33? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo (lanciato a inizio settembre in India).

