Arriva il primo aggiornamento software delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds 2 Pro, molto apprezzati dal pubblico per il design compatto e l’ottima qualità del suono, ricevono il loro primo aggiornamento software a distanza di alcuni mesi dal loro lancio.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: in cosa consiste l'aggiornamento software

L'aggiornamento delle Samsung Galaxy Buds 2 Pro, con la versione firmware R510XXU0AVI7 di 6 MB, porta con sé miglioramenti relativi alla stabilità e affidabilità. Per il momento non sono previste nuove funzionalità. Per poter effettuare l'aggiornamento basterà utilizzare l'app Galaxy Wearable dal proprio smartphone e cercare l'update nelle impostazioni relative agli Earbuds.

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro sono molto più compatte non solo del loro predecessore ma anche di tanti altri modelli della concorrenza (ne avevamo parlato in modo molto dettagliato nella nostra recensione), grazie ad una rivisitazione del design che le rende più piccole del 15%.

Disponibili in tre colorazioni differenti, gli auricolari TWS sud-coreani, grazie al supporto del Bluetooth 5.3 e all'audio a 24 bit, offrono la possibilità di ascoltare audio in alta qualità. La batteria, invece, garantisce un'autonomia di 5 ore ma, sfruttando la ricarica della cover, può arrivare fino a 26 ore.

