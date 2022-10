MyManu Titan è il primo smartphone al mondo senza schermo

Il brand MyManu ha presentato il progetto Titan: si tratta del primo smartphone al mondo senza schermo. L'azienda britannica prova a stravolgere il concetto di dispositivo intelligente rimuovendo quella che è una delle parti fondamentali dei telefonini, da ben prima che venissero definiti smart. Ma come intende farlo?

MyManu Titan: lo smartphone senza schermo che si controlla con la voce

“Benvenuti in un mondo senza schermo, dove è possibile essere connessi sempre, ovunque“; con queste parole MyManu ha presentato Titan, un dispositivo smart da indossare al collo e controllato interamente con la voce.

Grazie al modulo eSIM 4G integrato nel dispositivo, è possibile indossare le cuffie ed essere sempre connessi, fare chiamate, mandare messaggi e addirittura ascoltare le proprie trasmissioni in diretta preferite. Inoltre, con il sistema MyJune è possibile tradurre il parlato in oltre 30 lingue diverse.

Tutto questo senza mai guardare le schermo: Titan di MyManu infatti è controllato interamente ed unicamente dalla propria voce, permettendo di avere sempre le mani libere da quello che in questo caso viene considerato “l'ingrombro” di uno smartphone tradizionale.

Le specifiche tecniche del dispositivo non sono state ancora annunciate, MyManu ha semplicemente dichiarato che sia l'audio delle cuffie che quello del microfono avrà una qualità HD per garantire un suono pulito e una voce chiara.

Titan, quindi, sembrerebbe perfetto per gli sportivi, ma non bisogna dimenticare le infinite possibilità che questo dispositivo potrebbe regalare alle persone affette da invalidità.

Spesso infatti per i portatori di handicap può risultare difficile controllare uno smartphone tradizionale, mentre gestire tutto con la voce potrebbe essere un enorme passo in avanti. Non sappiamo se Titan utilizzerà Android, ma in tal caso potrebbe sfruttare anche le novità dell'assistente vocale di Google.

MyManu Titan dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023 ad un prezzo di 400 dollari, ma al momento è possibile effettuare il pre-ordine sul sito ufficiale a soli 170 dollari, risparmiando il 51%.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il