Realme Days per festeggiare Halloween: fino al 63% di sconto su smartphone e prodotti AIoT!

Manca pochissimo ad Halloween, una festa che sta prendendo piede sempre di più anche da noi: un'occasione irrinunciabile per fare incetta di caramelle e dolci, ma anche di spaventi e scherzi. Tuttavia, se siete un po' troppo grandicelli per fare “dolcetto o scherzetto” potete sempre festeggiare facendovi un regalo all'insegna del risparmio. I Realme Days Halloween Edition portano il meglio della tecnologia del brand, a prezzi super (con sconti fino al 63%)!

Realme Days Halloween Edition: sconti fino a 400€ sul sito di Realme e su Amazon

La nuova promozione targata Realme durerà fino al 31 ottobre e vi permette di acquistare un'ampia selezione di dispositivi del brand a prezzi decisamente ghiotti. Ovviamente tra i protagonisti dell'iniziativa non potevano mancare Realme GT 2 e GT Neo 3 80W, ma anche i modelli della serie 9, Narzo e vari dispositivi AIoT, con sconti fino a 400€.

Tra gli smartphone in offerta troviamo quindi GT Neo 3 80W a 499.9€, il modello GT 2 Pro (12/256 GB) a 799.9€ ed il fratello minore GT 2 a 549.9€ (12/256 GB). Non mancano poi occasioni per GT Master (329.9€) e per la serie Narzo; ci sono anche tanti prodotti AIot in sconto, come Realme Pad, Book Prime, il robottino aspirapolvere del brand e tanto altro ancora.

Per scoprire tutte le offerte non resta che visitare lo store ufficiale; inoltre ci sono tante occasioni anche su Amazon (tutte con spedizione Prime)!

