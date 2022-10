Huawei Halloween Days: flash sale ed offerte da brivido su smartphone, indossabili e PC!

Le offerte da brivido arrivano negli store ufficiali del principali brand cinesi: dopo Realme e Xiaomi ecco fare capolino anche le occasioni targate Huawei con l'evento Halloween Days. Una valanga di offerte su smartphone, auricolari, PC, monitor, smartwatch ed accessori; e scegliendo un bundle in risparmio aumenta e ci sono anche dei regali!

Huawei lancia gli Halloween Days: ecco tutte le iniziative per risparmiare sul meglio del tech

Come funziona la nuova promozione di Huawei Store? È semplicissimo: nella pagina ufficiale dedicata all'evento sono presenti molteplici iniziative, tutte facilmente accessibili. Per prima cosa, trovate vari Flash Sale: questi cambiano periodicamente e vedono protagonisti alcuni dei prodotti più ghiotti di Huawei. Si tratta di offerte lampo disponibili per un periodo limitato di tempo e fino ad esaurimento, quindi conviene essere celeti!

Le occasioni dell'evento Huawei Halloween Days continuano con vari prodotti in sconto, ma sopratutto con i bundle. Ad esempio, acquistando uno smartwatch Huawei (come Watch GT 3 o Watch Fit 2, ad esempio) è possibile ricevere un paio di auricolari true wireless con 9.9€ in più; con 5.9€ in più si riceverà anche un cinturino extra!

Per chi punta ad un notebook nuovo di zecca, è possibile scegliere uno dei portatili Huawei (come MateBook D 14 oppure il modello ultra top X Pro 2022) ed aggiungere 9.9€ per un mouse Bluetooth. Oppure con 19.9€ si riceverà MateDock 2 mentre chi preferisce un monitor per accompagnare il nuovo PC potrà puntare sul display Huawei da 23.8″ con 109.9€ in più.

I bundle continuano anche con i tablet del brand cinese: impossibile non citare il nuovissimo MatePad Paper, prima soluzione e-ink della compagnia. In basso trovate il link alla pagina dell'evento Huawei Halloween Days: oltre ai vari bundle trovate anche tantissime offerte su smartphone, cuffie TWS, accessori e molto altro!

