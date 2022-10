Samsung lancia la modalità Manutenzione per proteggere i file personali dai curiosoni

Samsung ha rilasciato la modalità Manutenzione, una speciale funzionalità pensata per assicurare che file e informazioni personali continuino a rimanere private anche quando lo smartphone è in riparazione, vietando l'accesso a tali contenuti da parte di chi potrebbe curiosarci a nostra insaputa.

Come funziona la nuova modalità Manutenzione lanciata da Samsung

Samsung ha pensato e sviluppato questa nuova modalità Manutenzione per permettere agli utenti in possesso di uno smartphone Galaxy di vivere i giorni e/o le ore necessari per la riparazione del dispositivo in modo più sereno, assicurando loro che nessuno degli addetti ai lavori possa in qualche modo curiosare tra file e informazioni private e personali.

Come funziona questa la nuova modalità? In modo abbastanza semplice. Quando attivata dal menù Batteria e cura del dispositivo dalle Impostazioni, la modalità Manutenzione crea un account utente separato, in modo che la persone che si occuperà di riparare lo smartphone possa utilizzare le funzioni principali senza però poter accedere a nessuna delle informazioni private. Per poter attivare con successo la modalità Manutenzione, è necessario riavviare lo smartphone: al riavvio, tutte le informazioni personali, comprese le foto, i documenti e i messaggi, saranno limitati.

La persona a cui è stato affidato lo smartphone non sarà in grado di recuperare le app installate dall'utente, mentre tutti i dati o gli account generati durante l'utilizzo della modalità di manutenzione verranno automaticamente eliminati non appena il proprietario disattiverà tale modalità.

Samsung ha già provveduto a rilasciare la nuova modalità Manutenzione a livello globale e dovrebbe raggiungere tutti gli smartphone della serie Galaxy S22 nelle prossime ore. Il lancio continuerà per tutto il 2023 e coinvolgerà più dispositivi Galaxy.

