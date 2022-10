Dove comprare Redmi G Pro, il portatile da gaming con i9 ed RTX 3070 Ti!

Quest'anno Xiaomi ci ha dato dentro con i notebook da gaming, specialmente sotto l'egida di Redmi. La costola della casa di Lei Jun ha presentato una serie di soluzioni con specifiche stellari ed in questo approfondimento andiamo a scoprire dove comprare Redmi G Pro (2022), l'ultimo arrivato, sia nella configurazione Ryzen che in quella doppia targata Intel.

Dopo il modello Redmi G 2022, Xiaomi ha lanciato anche una controparte Pro, ancora una volta con caratteristiche top. Il design resta invariato rispetto al resto della serie ma ci sono varie novità lato hardware. Abbiamo uno schermo da 16″ 2.5K con refresh rate a 240 Hz, mentre per i processori troviamo configurazioni con Ryzen 7 6800H, Intel Core i7-12650H ed i9-12900H.

Per la grafica abbiamo schede RTX 3060 e 3070 Ti mentre lato memorie sono presenti 16 GB di RAM e 512 GB di storage: delle vere belve da gaming! Ed ora andiamo a vedere dove comprare Redmi G Pro (2022) in tutte le sue versioni!

