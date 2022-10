Apple sempre più Made in India, e non solo per iPhone

Da quando la Cina ha mostrato le sue debolezze strutturali, tante compagnie tecnologiche si stanno convincendo a spostarsi in India, e in prima linea troviamo Apple. Dopo aver gettato radici profonde per la produzione nella filiera cinese, le aziende tech si sono scontrate con i problemi di affidarsi a un'industria nazionale messa in ginocchio da politica Zero Covid e crisi energetica. Nel frattempo, la vicina e rivale India sta spingendo per diventare sempre più indipendente, iniziando anche a proporsi alle società estere che non si fidano più così tanto della stabilità della Cina.

Apple vuole spostare la produzione dalla Cina all'India, fra smartphone e accessori

L'azienda che maggiormente sta facendo parlare in tal senso è Apple, che già da tempo ha spostato la sua produzione in altre parti dell'Asia e guarda con sempre più interesse all'India. Finora se n'è parlato soprattutto per la produzione di iPhone, che dal 2017 vengono realizzati anche in India a partire da iPhone SE e che nel 2022 vedono intensificare gli sforzi con l'obiettivo per il 2025 di produrre sul suolo indiano il 25% dei melafonini. Nel 2022, le esportazioni di iPhone dall'India hanno superato il miliardo di dollari e puntano a toccare i 2,5 miliardi entro marzo 2023.

Ma se finora questo sforzo si è concretizzato esclusivamente in ambito smartphone, Apple sarebbe pronta a spostare parte della produzione di AirPods e Beats in India. Stando a voci di corridoio, Cupertino avrebbe avvisato alcuni dei suoi fornitori di iniziare a trasferire la realizzazione di una parte delle sue cuffie dalla Cina all'India. Fra questi ci sarebbero anche importanti poli produttivi come Luxshare e Foxconn, con quest'ultimo che è direttamente coinvolto nel piano indiano per conquistare i semiconduttori.

Non solo India, però: nei piani di diversificazione produttiva di Apple ci sono anche paesi come il Vietnam, dove ha già parzialmente trasferito impianti per la creazione di iPad, AirPods, HomePod, Apple Watch e MacBook.

