Xiaomi missione freddo invernale: arriva il nuovo scaldino smart e super economico

Anche voi iniziate a sentire profumo d'autunno nell'aria? Del resto, settembre è ormai iniziato e noi già iniziamo a sentire le campanelle di Babbo Natale tintinnare in lontananza. Ok, forse è un po' esagerato, ma si sta avvicinando il periodo più bello dell'anno e le aziende tecnologiche iniziano già a prepararci al grande freddo portando sul mercato nuove apparecchiature di riscaldamento. Xiaomi non poteva mancare all'appello e lancia Mijia Vertical Heater Lite, uno scaldino smart e sorprendentemente economico.

Xiaomi lancia Mijia Vertical Heater Lite, il nuovo scaldino elettrico smart ed economico

Xiaomi Mijia Vertical Heater Lite è dotato di un corpo cilindrico in ceramica PTC che può fornire aria calda con un angolo di 70° a una potenza di 2000W. Grazie al sensore NTC integrato, questo scaldino può mantenere una temperatura costante di 22-28°C e offre quattro modalità di riscaldamento: temperatura costante, aria calda, sole caldo e vento naturale.

Le funzioni orientate a garantire la sicurezza dello scaldino e della persona includono un termostato che interromperà automaticamente l'alimentazione per permettere al dispositivo di raffreddarsi quando è surriscaldato. Inoltre, se lo scaldino dovesse cadere, l'alimentazione viene immediatamente interrotta per evitare possibili incendi, ed è poi disponibile una funzione di blocco per i bambini.

Essendo smart e facendo parte dell'ecosistema Mijia, Xiaomi Mijia Vertical Heater Lite può essere controllato da remoto tramite applicazione, oppure con comandi vocali tramite XiaoAi.

Xiaomi Mijia Vertical Heater Lite è stato lanciato in Cina al prezzo di 349 yuan, ovvero appena 50€ al cambio attuale. Purtroppo, al momento, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il