È già tempo di iQOO 11: il prossimo top potrebbe arrivare presto

In questi mesi l'ultimo top di gamma di iQOO, brand di vivo divenuto ormai una realtà apprezzata, ha fatto faville grazie alle novità che ha introdotto. La più importante è sicuramente la super ricarica da 200W, una potenza non da poco per il settore. Se pensavate che l'azienda avrebbe rallentato, dovrete ricredervi perché sarebbe già al lavoro sulla prossima serie iQOO 11!

iQOO 11: spuntano i primi dettagli su specifiche e periodo d'uscita

Ci stiamo ancora godendo iQOO 10 e 10 Pro (date un'occhiata al nostro approfondimento per saperne di più) eppure sembra che il prossimo capitolo sia già vicino al debutto. E infatti DigitalChatStation non solo anticipa i primi dettagli sulle specifiche tecniche, ma rivela anche che il debutto avverrà prima della fine dell'anno (probabilmente verso fine dicembre, come anche altri big).

Non viene fatta menzione del nome, ma sia gli utenti cinesi che i media propendono per iQOO 11. Il leaker offre anche un breve assaggio sulle caratteristiche di display, fotocamera e processore.

Per lo schermo dovremmo trovare una soluzione migliorata. Si parla infatti di un display sempre con risoluzione 2K (o QHD), ma stavolta con un pannello Samsung E6 a 12 bit (lo stesso di Xiaomi 13); non mancheranno un refresh rate avanzato (superiore ai 120 Hz?) ed il supporto alla tecnologia LTPO.

L'insider cita una fotocamera principale da 50 MP, forse lo stesso sensore Samsung GN5 (con Gimbal Camera) visto a bordo della serie iQOO 10. E il cuore del prossimo iQOO 11? Ovviamente si tratterà dello Snapdragon 8 Gen 2: il futuro SoC di punta di Qualcomm ha già una data d'uscita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il