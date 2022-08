Da Xiaomi Mijia arriva il nuovo potente spruzzino elettrico per lavare l’auto e non solo

Xiaomi ha appena lanciato un nuovo spruzzino elettrico senza fili che promette di lavare auto e altri oggetti comodamente ed efficacemente all'aperto. Leggero, portatile ed economico, ecco tutti i dettagli sul nuovo spruzzino firmato Xiaomi Mijia.

Xiaomi lancia un nuovo spruzzino elettrico senza fili potente ed efficace

Debutta in crowdfunding su Xiaomi Mall un nuovo spruzzino elettrico senza fili per chi è alla ricerca di una soluzione alternativa alla più comune – e spesso fastidiosa – pompa d'acqua, per lavare auto o quel che si voglia in modo facile, pratico e veloce.

Leggero e portatile, questo spruzzino elettrico non ha bisogno di essere collegato alla corrente, per cui può essere utilizzato per lavare qualsiasi cosa liberamente sempre e ovunque. Il dispositivo è dotato di una batteria rimovibile da 2.000 mAh che garantisce una lunga autonomia e può essere ricaricata completamente mediante USB di tipo C in circa 1,3 ore.

Il prodotto è dotato di una pompa a doppio pistone durevole e resistente all'usura, mentre l'uscita dell'acqua può raggiungere una potenza pari a 180 l/h. Il getto è forte, stabile, ideale per pulire efficacemente le superfici.

Lo spruzzino elettrico Xiaomi Mijia è disponibile in Cina in crowdfunding sullo store ufficiale del brand al prezzo di 399 yuan, ovvero circa 58€ al cambio. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

