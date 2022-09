Il prototipo di Xiaomi 13 Pro spunta sul web, ma il fake è dietro l’angolo

Sono ormai settimane che sentiamo e leggiamo dei primi dettagli tecnici sulla serie Xiaomi 13 con una particolare attenzione al modello Pro. E anche questa volta, si parla del modello top, di cui sarebbe venuto fuori il possibile prototipo con alcune novità, sebbene bisogna fare attenzione alle notizie fake in merito.

Xiaomi 13 Pro con MIUI 14 e Android 13: quanto c'è di vero nel possibile prototipo?

Cosa ci dice, dunque, l'immagine da dove sarebbe spuntato lo smartphone sopracitato? Vediamo un display curvo con punch-hole centrato anzitutto, con bordi piuttosto sottili e sembra anche abbastanza simmetrici. A parte questo, andiamo a vedere cosa visualizza lo schermo e leggiamo che il nome in codice del dispositivo sarebbe in realtà “nuwa” invece che “fuxi“, ma le cose interessanti vengono in seguito.

Sarebbero presenti 12 GB RAM di base e almeno 3 GB di RAM virtuale, mentre per il chipset ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, ma qui iniziano i primi dubbi. Va bene che si tratta di un possibile prototipo, ma fa strano leggere il corrispettivo in cinese di “L'Octa-Core più potente” e sopratutto, considerando le ultime notizie in merito al SoC, stride la frequenza di clock di 3.0 GHz, in quanto dovrebbe essere più alta.

Infine, l'ultimo dettaglio noto è il software: troviamo infatti Android 13 e, ovviamente, la MIUI 14 ma che non possiamo confermare se sia veritiera o no. Insomma, la carne a cuocere in merito c'è e, seppur non reale, potrebbe aver segnato un punto per il futuro arrivo dello smartphone. Anche perché il numero modello “2210132C” potrebbe significare un inizio di certificazioni molto a breve che ci porterà alle possibili presentazioni di dicembre 2022.

