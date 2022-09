OPPO A17, spuntano i primi dettagli: il nuovo budget phone di OPPO si avvicina

La serie A di OPPO – caratterizzata da modelli basilari ed accessibili – sta per arricchirsi di varie new entry. I segnali arrivano da vari enti certificativi, che hanno approvato alcuni nuovi smartphone del brand. Dopo A17K, stavolta tocca ad OPPO A17, successore dell'entry level lanciato anche in Italia lo scorso anno.

OPPO A17 è stato certificato: cosa sappiamo del prossimo modello della gamma

Similmente a quanto avvenuto nei giorni scorsi con il modello A17K, anche in questo caso il design e buona parte delle specifiche tecniche sono sconosciuti. Lo smartphone ha ricevuto varie certificazioni in India e per altri paesi, l'ultima delle quali arriva dall'ente FCC. Il terminale presenta il numero di modello CPH277 e in base a quest'ultimo sembra proprio che si tratti del prossimo OPPO A17.

Le uniche caratteristiche svelate sono la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica standard (pare da 10W), Android 12 lato software ed il supporto al Wi-Fi Dual Band. Per ora non c'è altro, ma sicuramente arriveranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.

OPPO A16: tutte le specifiche

Probabilmente OPPO A17 arriverà anche da noi, dato che il precedente modello ha debuttato in Italia lo scorso anno. OPPO A16 (lo vedete nelle immagini presenti nell'articolo) è dotato di un lettore d'impronte laterali e monta un display LCD da 6.5″ HD+ con notch a goccia, il quale ospita una selfie camera da 8 MP.

Il retro ospita un triplo modulo da 13 + 2 + 2 MP (con mono e macro). Lo smartphone è mosso dal chipset Helio G35, supportato da 3/32 GB di memorie (con slot microSD) e alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10W.

