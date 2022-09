Tante novità Nokia a IFA 2022, fra smartphone e tablet

Continuano a susseguirsi le novità a IFA 2022 di Berlino, anche in casa Nokia, che alla fiera berlinese ha portato varie novità per il mondo smartphone e tablet. Queste novità si chiamano Nokia X30 5G, G60 5G, C31 e T21: vediamo quali sono le novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità in Italia.

Nokia rinnova la sua gamma di smartphone a IFA 2022

Nokia X30 5G

Nokia X30 5G viene definito dalla compagnia come “lo smartphone più ecologico” in circolazione (anche se Fairphone rimane imbattuta). È uno smartphone costituito da un telaio in alluminio riciclato al 100% e una scocca posteriore in plastica riciclata al 65%, il tutto con certificazione IP67 e confezionato in un box in carta riciclata al 70%. La volontà di abbassare l'impatto ecologico lo vediamo anche nelle modalità di vendita (maggiori dettagli nel paragrafo “Prezzo e disponibilità“).

Sotto il profilo hardware, Nokia X30 5G offre uno Snapdragon 695 con 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria non espandibile e una batteria da 4.200 mAh con ricarica da 33W, oltre a uno schermo OLED da 6,43″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, protezione Gorilla Glass 5 e sensore ID integrato. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera da 50+13 MP con OIS e ultra-grandangolo, e una selfie camera da 16 MP. Come software troviamo Android 12, con promessi tre anni di aggiornamenti per versione Android e patch di sicurezza.

Nokia G60 5G

Passiamo a Nokia G60 5G, modello meno avanzato seppur sempre dotato dello stesso Snapdragon 695 di X30 5G. Le differenze sono la selfie camera, con notch anziché punch-hole, la certificazione IP52, lo schermo LCD e il lettore d'impronte laterale; tuttavia, G60 5G vanta l'espandibilità della memoria tramite microSD, l'ingresso mini-jack per le cuffie e una più ampia batteria da 4.500 mAh (ma con ricarica 20W) a fronte di uno schermo da 6,58″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Cambia anche la fotocamera, con due sensori da 50+5 MP con ultra-grandangolare ma senza OIS e una selfie camera da 8 MP.

Nokia C31

Dei tre modelli presentati a IFA 2022, Nokia C31 rappresenta la soluzione entry-level, alimentata da un SoC UNISOC 9863A1 ma anche da un'ampia 5.050 mAh. Lo schermo è un pannello LCD da 6,7″ HD+ a 60 Hz, le memorie sono da 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di spazio espandibile con microSD e la tripla fotocamera è da 13+2+2 MP con sensore per la profondità e macro, oltre a una selfie camera da 5 MP.

Nokia T21

Concludiamo con Nokia T21, il nuovo tablet composto da uno schermo da 10,36″ 2K con supporto agli stylus Wacom. Dentro c'è un SoC UNISOC T612, così come una batteria da 8.200 mAh in una scocca che pesa 465 grammi. Il resto delle specifiche comprende 4 GB di RAM, 64/128 GB di memoria espandibile via microSD, certificazione IP52, fotocamere da 8 MP, Wi-Fi ac Dual Band e GPS, ricarica rapida a 18W, ingresso mini-jack e speaker stereo con supporto OZO.

Prezzo e disponibilità

Nokia X30 5G sarà disponibile a partire dal prezzo di listino di 529€, passando a 319€ per Nokia G60 5G, poi 129€ per Nokia C31 e infine 229€ per Nokia T21.

Nokia ha anche annunciato (per ora in Regno Unito e Germania) il programma di abbonamento Circular, pensato per una maggiore sostenibilità economica. L'utente potrà ottenere X30 5G o G60 5G per un costo fisso mensile e dopo tre mesi potrà decidere se restituirlo o sostituirlo con un nuovo modello Nokia. Più a lungo si terrà lo smartphone acquistato, più si riceveranno crediti da poter utilizzare in iniziative benefiche per l'ecologia.

