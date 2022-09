Honor MagicBook X 14 è il portatile da prendere ora: scende a 429€ con Coupon!

Mentre siamo in attesa dell'evento di Honor ad IFA 2022, arriva una super sconto per uno dei portatili più interessanti del brand. Stiamo parlando di Honor MagicBook X 14 2021, terminale leggero ed accessibile, che diventa un acquisto obbligato grazie al nuovo codice sconto dello store ufficiale HiHonor.

Honor MagicBook X 14 2021 a prezzo super: risparmia con codice sconto!

Il laptop Honor MagicBook X 14 (2021) è un portatile ultra-leggero, equipaggiato con un display IPS Full HD da 14″ e dotato di un corpo sottile in metallo; il tutto pesa appena 1.38 Kg.

Oltre ad un design premium, il terminale offre anche ottime specifiche: parliamo infatti di un dispositivo mosso dal processore Intel Core i5-10210U (di decima generazione), supportato da 8/512 GB di memorie, con storage SSD. Abbiamo poi una batteria da 56 Wh, con ricarica da 65W.

Insomma, abbiamo di fronte un portatile che non si fa mancare niente, con tutta la qualità che contraddistingue Honor.

Al momento Honor MagicBook X 14 (2021) è disponibile ad un prezzo bomba sullo store ufficiale: abbiamo quindi la spedizione dai magazzini italiani ed un codice sconto per risparmiare. Inoltre potrete selezionare il bundle con gli auricolari true wireless EarBuds 2 Lite a soli 1.9€ in più! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare.

