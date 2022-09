Samsung presenta la nuova line-up Bespoke: per una casa più sostenibile con i nuovi elettrodomestici

In occasione di una delle fiere tech più attese dell'anno, Samsung ha presentato la nuova line-up di elettrodomestici Bespoke. Si punta alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi, che si tratti di cibo, acqua, detersivi o energia.

Samsung presenta i nuovi elettrodomestici Bespoke: parola chiave, sostenibilità

Parola chiave dell'anno è sostenibilità. Samsung ha lavorato sodo per portare sul mercato prodotti eco-compatibili che promuovono una casa e di una vita più sostenibile. La nuova line-up di elettrodomestici Bespoke, infatti, presenta tecnologie che ottimizzano il risparmio energetico e riducono gli sprechi. Il design flessibile di questi prodotti, poi, prolungano la durata di vita degli elettrodomestici: la struttura modulabile permette, infatti, di cambiare facilmente pannelli e altre parti, aggiornando gli apparecchi anziché buttarli via quando i gusti e le esigenze cambiano. La nuova line-up di elettrodomestici della gamma Bespoke presentati in occasione dell'IFA di Berlino comprende la lavatrice e l’asciugatrice Bespoke AI, il forno Bespoke AI e Bespoke Infinite Line.

Le nuove lavatrici e asciugatrici Samsung Bespoke AI sono dotate di tecnologie eco-compatibili all'avanguardia che riducono il rilascio di microplastiche dagli indumenti. La lavatrice implementa la tecnologia proprietaria AI Ecobubble, che impiega acqua fredda per ridurre il consumo energetico fino al 70% senza aumentare i tempi dei cicli di lavaggio, mentre i sensori AI Wash sono in grado di stabilire la quantità di acqua, detersivo ed energia necessari a un lavaggio ottimale, riducendo al minimo gli sprechi.

Il forno Samsung Bespoke AI trasforma l'esperienza della cucina in qualcosa di incredibilmente piacevole e smart, grazie alle numerose funzioni AI implementate. Con la funzione Natural Steam, ad esempio, si ottengono pietanze più croccanti all’esterno e morbide all’interno, mentre la funzione Full Steam è ideale per cucinare verdure e pesce a vapore con il minimo sforzo. La funzione più interessante, tuttavia, è AI Pro Cooking, che riconosce il cibo e stabilisce automaticamente le impostazioni di cottura e ne monitora il processo per garantire una cottura perfetta.

Passando alla nuova collezione Bespoke Infinite Line, dal punto di vista estetico, gli elettrodomestici di questa nuova linea si contraddistinguono per un design elegante, realizzato con materiali pregiati e finiture sofisticate. Il nuovo frigorifero Samsung Bespoke Infinite Line è dotato di un sistema che trattiene il freddo e aiuta a ripristinare velocemente la temperatura ottimale, mentre il sistema Auto Open Door apre automaticamente la porta del frigo con un solo tocco. E come se non bastasse, il frigorifero dispone anche di una caraffa che viene riempita automaticamente con acqua depurata.