Huawei Nova 10 e 10 Pro: ecco i prezzi Europa, ma ancora niente data

Huawei Nova 10 e 10 Pro sono ormai in Europa e ci stanno arrivando passo dopo passo, stavolta con il prezzo di vendita. Infatti, sebbene non vi sia ancora una data di uscita ufficiale per il nostro continente, il brand ha diramato quanto costeranno i due smartphone una volta che saranno sul mercato.

Huawei Nova 10 e 10 Pro: il prezzo Europa è più da top che medio gamma

Prima di conoscere quanto costeranno i due smartphone della serie Nova 10, andiamo a fare un recap di quelle che sono le caratteristiche peculiari che li distingueranno. Come sappiamo già dal lancio cinese, abbiamo due modelli con display OLED a 120 Hz, sebbene con diagonali differenti ma comunque entrambi curvi. Il pannello dei due differisce anche per via dell'alloggio selfie camera, che per il Nova 10 Pro è a pillola in quanto include due sensori.

Proprio la selfie camera è la novità dei nuovi modelli di Huawei, visto che è da 60 MP, mentre per il chipset è confermato lo Snapdragon 778G 4G della serie 9. Altra novità, almeno per il nostro mercato, è la ricarica 100W del Nova 10 Pro. Per entrambi è presente la EMUI 12 senza Servizi Google ma con i HMS.

Fatte queste premesse, quanto costeranno dunque Huawei Nova 10 e 10 Pro in Europa? Il brand ha comunicato i prezzi destinati al mercato britannico, dove Nova 10 è fissato a 430£ (498€ circa) e Nova 10 Pro a 630£ (730€ circa), che considerando il fatto che si tratti di modelli della fascia medio-alta ma LTE, potrebbero sembrare alti ma vanno considerati per entrambi taglio di memoria e specifiche. In Italia non è ancora chiaro se arriveranno entrambi o solo il modello base, ma sicuramente lo scopriremo alla presentazione di IFA 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il