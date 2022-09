Comprare app è sempre più costoso: colpa di Apple

Brutte notizie per gli utenti Apple: la compagnia di Cupertino ha annunciato ufficialmente un aumento dei prezzi per l'App Store a partire dal 5 ottobre. A causa del cambio euro/dollaro più svantaggioso per noi europei, Apple ha deciso di ricalibrare i costi del suo store di app come avvenuto per i nuovi iPhone 14, invariati di prezzo negli USA ma più costosi in Europa. L'aumento non colpirà solamente il nostro continente, ma anche altre nazioni fra cui Giappone, Corea del Sud e Vietnam, ma il punto è uno solo: comprare app diventerà più costoso.

Apple alzerà i prezzi dell'App Store, e gli aumenti si riflettono anche sul Play Store di Google

Come annuncia Apple, il prezzo per l'App Store aumenterà del +20%: il costo minimo passerà da 0,99€ a 1,19€ e quello massimo da 999€ a 1.199€, con tutte le sfumature nel mezzo. Ma se si analizzano i dati pubblicati dal team di ricerca Apptopia, si scopre che i prezzi dell'App Store stanno aumentando sin dall'estate 2021. Secondo il grafico da loro stilato, il prezzo medio degli acquisti in-app è aumentato del +40% su base annuale.

Ma l'aumento dei prezzi non riguarda soltanto Apple ma anche il mondo Android, dato che gli acquisti in-app sul Play Store sono saliti, seppur meno sensibilmente, del +9%. Una situazione che riflette la situazione economica globale, con un'inflazione che sta portando a un aumento generale dei prezzi. Tuttavia, nel caso di Apple ha giocato un ruolo importante il sistema ATT (App Tracking Transparency), con i possessori di iPhone che possono bloccare il tracciamento pubblicitario da parte delle app installate; di conseguenza, il business degli sviluppatori si sta spostando dalle inserzioni pubblicitarie verso un aumento intrinseco delle app e dei loro acquisti interni.

