Smartphone: abbiamo davvero bisogno di più di 128 GB di archiviazione?

Gli smartphone attuali, e in modo particolare quelli di fascia alta, offrono opzioni di archiviazione molto elevate. Ciò lo si deve anche al fatto che i produttori hanno iniziato a rimuovere gli slot per le microSD, così da spingere l'utente ad acquistare il modello che offre più memoria interna. Ma qual è l'opzione più acquistata dagli utenti? Hanno provato a dare una risposta a questa domanda i ragazzi di Android Central, lanciando un sondaggio sui propri canali Social.

Qual è l'opzione di archiviazione più popolare degli smartphone Android?

Più di duemila persone hanno partecipato al sondaggio lanciato dal team di Android Central nel tentativo di capire quale sia, al momento, l'opzione di archiviazione più acquistata. E vi sorprendereste se vi dicessimo che il taglio più popolare è quello dei 128 GB?

A quanto pare, gran parte degli utenti che sono in possesso di uno smartphone Android con 128 GB di archiviazione interna non hanno neppure bisogno di una microSD. Questo sarebbe il quantitativo sufficiente, e al massimo si ricorre a servizi di cloud storage come Google One per conservare i contenuti multimediali e lasciare spazio per app, giochi ed altri file più importanti. Non nascondiamoci che ciò lo si deve anche all'avvento dei servizi di streaming (che si tratti di musica, video o videogiochi), che ci hanno aiutato a fare molto più spazio sullo smartphone.

Altre opzioni di archiviazione molto popolari sono quella da 256 GB (22.56% dei voti), seguita dall'opzione 128 GB + scheda microSD, e poi l'opzione più grande da 512 GB. In linea generale, le opzioni con schede microSD sono quelle meno utilizzate dagli utenti, o almeno così trapela dal sondaggio.

E il vostro smartphone quanta memoria possiede? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

