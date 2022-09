Samsung Galaxy Z Fold 4 con 430€ di sconto: Amazon colpisce ancora!

L'ultimo pieghevole di Samsung è un concentrato di stile e tecnologia ed ha lasciato tutti di stucco (compresi noi). Volete provare l'ebrezza di un foldable ma temete cifre da capogiro? Il prezzo è di certo salato ma con un risparmio di ben 430€ si comincia a ragionare: Samsung Galaxy Z Fold 4 5G scende al minimo su Amazon e diventa imperdibile per gli amanti dei pieghevoli!

L'ultimo top di gamma pieghevole di Samsung è ancora più compatto e potente rispetto alla generazione precedente. Abbiamo pannelli AMOLED a 120 Hz (6.2″ e 7.6″, rispettivamente HD+ e QXGA+), una protezione Gorilla Glass Victus+ ed impermeabilità IP68. Lo Snapdragon 8+ Gen 1 offre performance di tutto rispetto, specialmente in accoppiata con 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1.

Non manca una tripla camera da 50 + 12 + 10 MP con grandangolo, OIS, teleobiettivo e autofocus Dual Pixel.

Il nuovo top di gamma pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4 5G scende al miglior prezzo di sempre su Amazon: 1.569€, con uno sconto di 430€ rispetto alla solita cifra! Il dispositivo risulta “non disponibile” ma può comunque essere acquistato al prezzo indicato: una volta tornato in stock sarà spedito senza alcun problema!

