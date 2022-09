iPhone 14 non convince: Apple costretta a ridurre la produzione

Secondo un recente report pubblicato da Bloomberg, iPhone 14 non starebbe producendo dei buoni risultati, o almeno non starebbe incontrando le aspettative dei vertici alti, tant'è che Apple avrebbe deciso di ridurre la produzione a 6 milioni di unità.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, la nuova serie di smartphone di casa Apple non starebbe restituendo risultati sperati. Anzi, la serie starebbe vendendo così poco al punto da costringere il colosso di Cupertino a richiedere ai suoi produttori di ridurre la produzione di iPhone 14 a 6 milioni di unità, e tutto ciò lo si dovrebbe proprio ad una scarsa domanda.

Una riduzione a 6 milioni di unità non è affatto un dato di poco conto. Al contrario, ci lascia intuire che la nuova serie di iPhone non stia andando così bene come ci si aspettava.

Un dato che sorprende, dal momento in cui proprio qualche giorno fa, è stata diffusa la notizia secondo la quale Apple avrebbe chiesto ad un suo produttore di interrompere la produzione di iPhone 14 per passare a quella del modello Pro, proprio perché la domanda di questo modello in particolare sarebbe stata inaspettatamente alta.

Ancora più interessante se si considera che Apple sta sperimentando i tempi di consegna più alti mai registrati negli ultimi sei anni per un prodotto a suo marchio, con tempi di attesa di oltre 36 giorni per la spedizione e consegna di iPhone 14 Pro Max.

Secondo la fonte, adesso Apple ambisce a produrre 90 milioni di iPhone nella seconda metà dell'anno, che equivale più o meno alla stessa quantità di smartphone prodotti lo scorso anno.

