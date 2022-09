Il nuovo film di Dragon Ball arriva al cinema e Realme festeggia con un super sconto

Arriva un'occasione imperdibile dedicata a Realme GT Neo 3T in versione Dragon Ball Z Edition. Per festeggiare il debutto nei cinema italiani del nuovo film animato Dragon Ball Super: Super Hero, il dispositivo sarà in vendita ad un prezzo speciale. Collezionisti ed appassionati di Goku & Co., siete pronti a mettere le mani su uno smartphone unico nel suo genere?

Realme GT Neo 3T x Dragon Ball Z Edition a prezzo speciale in occasione dell'uscita del nuovo film di animazione

A partire dal 29 settembre, data di uscita del film di Dragon Ball Super al cinema, lo smartphone in edizione speciale di Realme potrà essere acquistato al prezzo promozionale di 449.9€ anziché 499.9€. L'iniziativa durerà fino 6 ottobre.

Lo smartphone è brandizzato nella scocca esterna e nel packaging con elementi riconoscibili del famoso anime ed è anche fornito di sfondi ed icone personalizzate. Se volete dargli un'occhiata più da vicino, eccovi la nostra recensione completa del dispositivo!

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, il telefono è mosso dallo Snapdragon 870 5G ed è alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con super ricarica da 80W. Il display è un'unità AMOLED E4 da 6.62″ Full HD+ a 120 Hz mentre il comparto fotografico si affida ad un sensore da 64 MP con grandangolo e macro.

Come anticipato poco sopra, la versione speciale a tema Dragon Ball di Realme GT Neo 3T è in sconto dal 29 settembre al 6 ottobre al prezzo speciale di 449.9€ su eBay e MediaWorld.

