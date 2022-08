vivo V25e vicino al lancio: il mid-range per chi punta all’accessibilità, ma senza troppe rinunce

Dopo il lancio di vivo V25 e V25 Pro, il produttore cinese potrebbe presto ampliare la sua famiglia di smartphone con un nuovo modello. Stiamo parlando di vivo V25e, del quale proprio di recente sono emerse numerose informazioni. In questo articolo, dunque, facciamo il punto della situazione sul prossimo smartphone firmato vivo, tra indiscrezioni e dettagli trapelati dai database IMEI, ECC e Google Play.

vivo V25e: tutto quello che sappiamo finora

Display e design

In queste ultime ore sono state diffuse delle immagini render di vivo V25e che, almeno per quanto riguarda il pannello posteriore, sembra riprendere il design del fratello maggiore. Lo smartphone potrebbe essere disponibile in due colorazioni (oro e nero) e potrebbe includere un display con notch a goccia per la fotocamera frontale. Le cornici sembrano essere sottili sui tre lati, mentre quella inferiore potrebbe essere più spessa. Sul retro, invece, dovremmo trovare un'ampia isola fotocamera con tre sensori e il flash LED.

Quanto al display, le informazioni trapelate dall'elenco fornito da Google Play Console rivelano un pannello FullHD+ con densità di pixel pari a 440 ppi. Non si hanno ancora informazioni sulle dimensioni e sulla frequenza di aggiornamento.

Specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato in rete finora, vivo V25e sarebbe alimentato dal SoC MediaTek Helio G99 con GPU Mali G57, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo potrebbe includere una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP e stabilizzazione OIS, mentre la batteria dovrebbe essere un'unità da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 44W. Infine, il funzionamento di vivo V25e dovrebbe essere basato su Android 12 con FunTouch OS 12.

vivo V25e – Disponibilità e prezzo

Al momento, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità e il prezzo di vivo V25e. Dal momento in cui lo smartphone ha già ricevuto diverse certificazioni ed è apparso in più database, tuttavia, non ci aspettiamo un debutto molto lontano.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il