Due top di gamma Xiaomi storici dicono addio agli aggiornamenti

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno e il recente esordio di Android 13, si stanno intensificando i rumors attorno alla MIUI 14 e a quali smartphone Xiaomi la riceveranno. A tal proposito, se avete uno dei tanti smartphone Xiaomi, Redmi o POCO potete controllare se avrete questo major update nel nostro articolo dedicato. Purtroppo per alcuni, però, ci sono dei modelli per cui non ci sarà niente da fare e che non riceveranno più alcun aggiornamento software.

Niente più aggiornamenti per tre smartphone Xiaomi e Redmi: ecco per quali modelli

Xiaomi, così come ogni altro produttore di smartphone, ha una determinata politica degli aggiornamenti, senza contare che bisogna sempre fare differenza fra update Android e update MIUI. Specialmente se si parla dei modelli più economici, può capitare che questi ricevano vari aggiornamenti della versione della MIUI ma che si fermino a una determinata versione di Android. Fatto sta che l'azienda ha recentemente aggiunti altri tre modelli alla cosiddetta lista EOS, acronimo che sta per “End of Support“, cioè la fine del supporto software.

I modelli in questione sono Xiaomi Mi 9, Mi 8 e Redmi 7A, quindi due ex top di gamma e un entry-level. Nel caso di Mi 8, è uno smartphone che ha esordito con MIUI 9 e Android 8 Oreo, mentre peer Mi 8 e 7A si è partiti dalla MIUI 10 con Android 9 Pie; tutti e tre i modelli sono giunti a conclusione con la MIUI 12.5, anche se Mi 8 e 7A si sono fermati ad Android 10 mentre Mi 9 al successivo Android 11. Fatto sta che tutti e tre gli smartphone, facendo parte della lista EOS, non riceverà più alcun aggiornamento MIUI o Android né aggiornamenti di sicurezza. A questo punto, quindi, potrebbe interessarvi passare al “lato oscuro” del modding per Android 12 se non addirittura Android 13.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il