Huawei Mate 50: finalmente la certificazione TENAA, ma manca qualcosa

Finalmente, l'idea che potremmo presto assistere al lancio dei nuovi smartphone Huawei della serie Mate 50 sembra farsi ancora più concreta. In queste ultime ore, i tre modelli della nuova famiglia di smartphone hanno ottenuto la certificazione TENAA, lasciando trapelare alcuni dettagli in merito alle loro caratteristiche.

La certificazione TENAA di Huawei Mate 50 lascia trapelare dettagli importanti

È ormai tempo che sentiamo parlare di Huawei Mate 50 – del resto, la nuova famiglia di smartphone si fa attendere da quasi due anni. Eppure, adesso, sembra che l'attesa stia per giungere al termine, perché tre diversi modelli della serie hanno appena ottenuto la certificazione TENAA.

Gli smartphone in questione hanno come codice modello BNE-AL00, DCO-AL00 e CET-AL00 e dovrebbero coincidere rispettivamente con Huawei Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS (Porsche Design). Non c'è traccia del presunto Huawei Mate 50e, che secondi i rumors avrebbe dovuto essere il fratello più piccolo dell'intera serie, per cui non è ancora chiaro se, effettivamente, la famiglia comprenda solo i tre modelli appena elencati o se, al contrario, il lancio di Huawei Mate 50e avverrà in un secondo momento.

La certificazione TENAA lascia trapelare un dettaglio molto importante sui prossimi flagship firmati Huawei. Come ci si aspettava, sia Huawei Mate 50 che Mate 50 Pro e Mate 50 Porsche Design saranno dotati di sola connettività 4G LTE e non supporteranno, dunque, le Reti di quinta generazione. Infine, gli smartphone avranno HarmonyOS a bordo, molto probabilmente HarmonyOS 3.0.

Al momento Huawei non ha ancora confermato la data di lancio di Mate 50, ma si prevede che la serie debutterà il prossimo 7 settembre.

