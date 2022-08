10 fantastici accessori smart per la felicità del vostro amico a quattro zampe

Oggi vogliamo parlarvi di qualcosa di leggermente diverso. Non dell'ultimo smartphone Xiaomi, del prossimo tablet in arrivo o del migliore laptop per lavorare. Piuttosto, l'articolo di oggi è interamente dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Abbiamo infatti selezionato una serie di prodotti smart con i quali far felici voi e il vostro animaletto: perché sì, se il nostro gatto o cane impazzisce di gioia, lo facciamo anche noi con loro!

Ecco 10 incredibili gadget smart con cui far felice il vostro animaletto!

Se pensate di trascorrere del tempo fuori casa e temete che il vostro amico a quattro zampe possa terminare le sue crocchette, munirvi di un buon distributore di cibo automatico vi aiuterà a fare in modo che il vostro animaletto possa sempre nutrirsi, anche in vostra assenza. Le soluzioni di cui vogliamo parlarvi oggi sono tutte smart: questo significa che potrete controllare a distanza il distributore di cibo, ricevere notifiche e configurare piani di alimentazione giornalieri direttamente dal vostro smartphone.

Petoneer NutriSpin è un prodotto che arriva direttamente da Xiaomi. Questo distributore può configurare automaticamente il dosaggio giornaliero, grazie alla presenza di un disco rotante suddiviso in 6 piccoli piatti per cibo e acqua, ciascuno con una capacità di 170 ml o 120 gr. In alternativa, Petoneer Nutri Mini offre un design ancora più compatto, comodo e pratico, ed è dotato di sensori che ci avvertiranno quando non ci saranno più scorte di cibo sufficienti, oltre ad uno speciale meccanismo di blocco pensato per offrire una maggiore sicurezza del proprio animale domestico.

Proposta ancora più completa è Petoneer Nutri Smart, che offre anche supporto con Amazon Alexa, per cui può essere controllato facilmente tramite comandi vocali oltre che con l'apposita applicazione Petooner. Una soluzione decisamente premium è PetKit Fresh Element 3, un distributore di cibo automatico per cani e gatti dotato di un barile per la conservazione e una ciotola in acciaio inossidabile 304, un ottimo sistema anti-spegnimento e anti-intasamento e offre la possibilità di impostare fino a 10 pasti al giorno.

Anche l'idratazione del nostro amico a quattro zampe è fondamentale. Se notiamo che il nostro animaletto beve poca acqua, possiamo incoraggiarlo ad una regolare idratazione acquistando una fontanella automatica. Il getto d'acqua continuo attira l'animale e lo spinge a bere, favorendo la salute e il benessere. Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, consigliamo PetKit Eversweet 3 o Eversweet 2S, due fontanelle automatiche dal prezzo accessibile che sapranno come prendersi cura della salute del nostro animaletto.

E perché non comprare un bel giocattolino con il quale far divertire il nostro gattino? Petoneer SmartDot è un giocattolo smart che può emettere un punto luce in continuo movimento che il gatto dovrà poi cacciare. Il giocattolo può essere collegato all’apposita app, così lo si può controllare anche quando non si è a casa. Se, invece, temete che in casa possa esserci un cattivo odore a causa di lettiere, cibo per animali e altro, un cattura odori può aiutarvi in queste situazioni. A tal proposito segnaliamo sia PetKit Pura Air, un deodorante e purificatore d'aria che elimina gli odori e distrugge i batteri in modo efficace; e PetKit Pura Air Spray, che può anche essere gestito dall'app dedicata.

Infine, per una casa più pulita, un'igiene più profonda e per una maggiore comodità, la lettiera autopulente PetKit Pura X viene in nostro soccorso. Questa lettiera rimuove automaticamente tutti i rifiuti ed è dotata di una serie di sensori che, oltre a garantire la sicurezza del proprio gatto, ne monitorano anche il peso, i tempi di utilizzo della lettiera e la sua capacità. Pura X offre 3 modalità di pulizia: quella automatica, quella programmata e quella manuale. Grazie al codice sconto PURAX20, inoltre, potrete ottenere uno sconto di 20€ per l'acquisto del prodotto.

Articolo sponsorizzato.

