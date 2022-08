Blackview Tab 12, minimo Amazon: è il tablet 4G perfetto per il rientro a scuola

Il prezzo dell'attuale Tab 11 scende a vista d'occhio, ma ora c'è un nuovo arrivato in città e viene proposto ad una cifra altrettanto interessante. Blackview Tab 12 continua la tradizione del precedessore, puntando sulla praticità e sul 4G: un tablet economico ed accessibile, per tutte le tasche, ora disponibile ad un prezzo ribassato con codice sconto!

Aggiornamento 11/08: il tablet di Blackview trova già il minimo su Amazon ad un prezzo super! Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Blackview Tab 12: tutto sul nuovo tablet 4G, tra specifiche, prezzo e offerte

Il nuovo arrivato del brand cinese offre uno spessore di 7.4 mm ed un peso da 430 grammi, con un ampio display IPS da 10.1″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e rapporto in 16:10, con bordi ottimizzati. Blackview Tab 12 è mosso dal chipset UNISOC SC9863A, octa-core fino a 1.6 GHz accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage espandibile tramite microSD (fino ad 1 TB). La batteria è un'unità da 6.580 mAh mentre il comparto fotografico si basa su una single camera IMX258 da 13 MP ed un modulo frontale da 5 MP per le videochiamate. Lato software abbiamo Doke OS_P 2.0 basato su Android 11 ed è presente il supporto 4G LTE per la connettività mobile.

Il Blackview Tab 12 è disponibile all'acquisto su Amazon, in offerta con codice sconto al minimo dello store: oltre a quest'ultimo è necessario anche cliccare su “Applica Coupon” nella pagina del prodotto, in modo da ottenere un ribasso aggiuntivo. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

