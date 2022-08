LeBest X14 Pro Max si ispira a Apple e Xiaomi, forse un po’ troppo

Probabilmente non avete mai sentito parlare del marchio LeBest, e francamente nemmeno io fino a che non è spuntata questa notizia. LeBest X14 Pro Max è uno smartphone di un marchio che di per sé non smuoverebbe nessun animo, visto che parliamo di una delle tante aziende sconosciute dalla Cina. Ma basta un rapido colpo d'occhio per capire che X14 Pro Max non è uno smartphone qualsiasi, bensì di uno di quei prodotti che si “ispira” pesantemente alle creazioni altrui.

LeBest X14 Pro Max è stato lanciato ufficialmente, ed è subito déjà-vu

Vi domando: guardando questo LeBest X14 Pro Max, cosa vi viene in mente?

Esatto, sto parlando proprio dei top di gamma Apple e Xiaomi, che in Cina sono fra i marchi più copiati in assoluto. LeBest X14 Pro Max ha deciso di osare, usando la cartacarbone sulla fotocamera (e sugli sfondi) dei melafonini attuali nonché della prossima serie iPhone 14 (da cui si ispira anche nel nome). Se già ciò non bastasse, il comparto fotografico è ulteriormente arricchito da un second display che non può che far pensare a Xiaomi Mi 11 Ultra.

E indovinate un po'? Nonostante l'ispirazione a veri e propri top di gamma, LeBest X14 Pro Max è invece dotato di specifiche da entry-level come il SoC UNISOC Tiger T610, lo stesso di Realme C25Y. Ma anche lo schermo LCD da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) a 60 Hz e la fotocamera da 16+2+2 MP e la selfie camera da 8 MP, ma anche 256 GB di memoria e ricarica rapida a 40W. Da notare che il software Android contiene i Huawei Mobile Services, presente anche sugli smartphone LeTV (sarà una coincidenza la similitudine di nome?). LeBest X14 Pro Max viene proposto in Cina al prezzo di 1.399 yuan, pari a circa 200€, nelle colorazioni Grey, Silver e Blue.

