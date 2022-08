La lampadina EZVIZ sfida quella di Xiaomi: solo 7€ su Amazon

L'illuminazione intelligente, che risponde alle nostre esigenze domestiche, sta diventando gradualmente un'abitudine sempre più frequente. Ma bisogna saper comprare e risparmiare il giusto per definire il proprio impianto un buon acquisto. Grazie all'offerta sulla lampadina EZVIZ, che potete acquistare ad un prezzo ben più che competitivo su Amazon, potete andare sul sicuro.

Come risparmiare sulla lampadina smart EZVIZ LB1 in offerta

La lampadina smart di EZVIZ, nello specifico il modello LB1, può avere sia luce bianca che colorata, ma non è solo questo che fa la differenza. Infatti, si tratta di bulbi da 8W LED di tipo E27, quindi quella classica per lampade o lampadari. A questo, si aggiungono tutte le proprietà intelligenti di questo prodotto.

Infatti, tramite smartphone, è possibile settare non solo il colore che preferiamo tra 16 milioni di sfumature, ma anche regolare la luminosità in base alle nostre preferenze, ma anche impostare varie scene per ogni tipo di stanza come preferiamo. Tra l'altro, è possibile impostare dei timer per avere luci spente o accese all'ora che più riteniamo giusta. Infine, tramite il controllo vocale, potete accendere le luci in tutta comodità, che sia con Alexa o con Google Home.

La lampadina smart EZVIZ LB1 è dunque disponibile in offerta sullo store di Amazon, sia con luce bianca che colorata. Se per la bianca vi basterà mettere anche solo una lampadina nel carrello e acquistarla ad un super prezzo, per poter risparmiare su quelle colorate dovrete acquistarne almeno 3, che vi permetterà di pagarle solo 6€ per unità. Ricordiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon stesso. Vi lasciamo il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

