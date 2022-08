Xiaomi Projector 2S arriva con tante novità, tra cui una modalità gaming

Xiaomi ha appena lanciato in Cina un nuovo proiettore dal design compatto e che promette un'esperienza video senza precedenti, grazie alle numerose tecnologie che ottimizzano la proiezione. Projector 2S è disponibile su YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso cinese. Ecco tutti i dettagli!

Xiaomi Projector 2S è il proiettore compatto da utilizzare anche per il gaming

Xiaomi Projector 2S sfoggia un design compatto e portatile. Il dispositivo può proiettare immagini da 60″ a 120″ di larghezza in risoluzione FullHD e ha una luminosità massima di 850 ANSI lumen.

Il proiettore supporta la correzione automatica omnidirezionale: questo significa che è prevista una tecnologia di correzione intelligente dell'immagine che raddrizzerà automaticamente l'immagine proiettata (indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia posizionato su una superficie o montato su un soffitto), mentre un sistema di messa a fuoco automatica garantirà una proiezione nitida in qualsiasi condizione.

A ciò si aggiunge la tecnologia di miglioramento della qualità dell'immagine AI, che fa in modo che l'immagine abbia colori reali, e quella di compensazione del movimento MEMC, che consente un'immagine in movimento sempre fluida.

Xiaomi Projector 2S è alimentato dal chip Amlogic T982 con una frequenza di picco di 1,9 GHz, che rispetto la generazione precedente si dice offra un miglioramento delle prestazioni complessive del 100%. Il tutto è accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna.

Molto interessante anche la possibilità di collegare il proiettore a laptop o smartphone, così da proiettarne i contenuti, e la modalità gaming che permette di collegare il dispositivo ad una console e offrire un'esperienza di gioco a 40 ms.

Xiaomi Projector 2S – Disponibilità e prezzo

Xiaomi Projector 2S è disponibile in crowdfunding in Cina al prezzo di 3.199 yuan, ovvero circa 465€ al cambio, con spedizioni a partire dal prossimo 24 agosto. Il proiettore sarà poi in futuro venduto al dettaglio al costo di 3.499 yuan, circa 510€. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

