Xiaomi MIX Fold 2, design svelato: c’è una fotocamera gigantesca!

Dopo esser stato preannunciato ufficialmente, Xiaomi MIX Fold 2 è comparso in una prima immagine ufficiosa, mostrando il suo design. Il nuovo pieghevole del brand si presenta con uno stile molto particolare, specie lato fotocamera, segno che sarà un comparto piuttosto sviluppato.

Xiaomi MIX Fold 2 mostrato da Mi Wallet con un design molto particolare

Cosa salta all'occhio al primo sguardo per il design di MIX Fold 2? Certamente, ciò che risalta è la colorazione, un Oro tenue ma abbastanza appariscente. Ma oltre a ciò, abbiamo anche un vistoso bumper fotocamera, che si estende per tutta la parte superiore dello smartphone. Infatti, troviamo un alloggio piuttosto ampio per il sensore principale, che potrebbe essere simile, se non lo stesso, di quello di Xiaomi 12S Ultra.

Per il resto, possiamo vedere un possibile sensore grandangolare nella parte superiore ed un possibile teleobiettivo, non è chiaro se si tratta di un perioscopio, poco sotto. Non si può far a meno di notare il logo Leica e quindi, immaginiamo, la possibilità di vedere la fotocamera principale con il Sony IMX989 da 1″ (o quasi) è sicuramente concreta.

Curiosità finale, questo smartphone trova un form factor più alto dell'altro flagship, posto di fianco in una sorta di “paragone”, che quindi ci fa capire che anche il display esterno è piuttosto ampio. Insomma, l'11 agosto 2022 pare andremo a scoprire uno smartphone decisamente interessante. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato al pieghevole di Xiaomi.

