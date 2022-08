Con questo supporto per smartphone Xiaomi YouPin dite addio alle cadute accidentali!

Da Xiaomi YouPin arriva FreeFinger, un supporto ad anello per smartphone multifunzione, che può sia garantirci una presa salda e comoda quando vogliamo utilizzare il cellulare con una sola mano, sia fungere come rialzo per il dispositivo quando, ad esempio, vogliamo guardare contenuti su Netflix o YouTube.

FreeFinger è il supporto ad anello universale per smartphone, per evitare le cadute accidentali

FreeFinger è un prodotto che arriva direttamente da YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding di proprietà del colosso della tecnologia sulla quale debuttano – tra le altre cose – tanti altri piccoli gadget come questo. Si tratta di un sopporto ad anello universale per smartphone, che necessita semplicemente di essere applicato sulla scocca posteriore del dispositivo.

Il gadget presenta un corpo in acciaio inox e una copertura in pelle, che risulta morbida e comoda attorno le dita. Grazie a questo supporto ad anello, non solo sarà possibile utilizzare meglio lo smartphone con una sola mano, garantendo una presa salda e comoda e impedendo cadute accidentali; ma anche posizionarlo sulla scrivania e godere di una buona inclinazione per vedere film e serie TV, ad esempio, o sul cruscotto dell'auto per visualizzare meglio le mappe se non si dovesse avere un apposito.

Come anticipato, FreeFinger è un supporto ad anello universale e può quindi essere utilizzato sia con smartphone Android che iPhone. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

