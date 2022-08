Il set da cucito perfetto è di Xiaomi YouPin: tutto il necessario sempre con te, anche in viaggio!

Da Xiaomi YouPin arriva il set da cucito Jordan & Judy, un kit molto pratico e conveniente che racchiude tutto il necessario per il cucito fai-da-te, tra cui tanti gomitoli di cotone e una varietà di utensili. Con questa nuova offerta, il kit da cucito diventa ancora più conveniente! Un vero e proprio must-have per i/le sarti/sarte alle prime armi e non.

Taglio e cucito anche in viaggio con il kit Xiaomi YouPin

Il set da cucito Jordan & Judy è un prodotto che arriva direttamente da YouPin, la nota piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi che propone tanti gadget molto sfiziosi realizzati da piccoli brand, come in questo caso. Il kit comprende tutto quello di cui si può aver bisogno per trapuntare e cucire a mano, ovvero gomitoli di cotone in più colorazioni, con filo super resistente da 15 mm; un ditale, un pin per facilitare l'inserimento del filo di cotone nell'ago, un paio di forbici, un metro e una scatola con ben 30 aghi.

Il tutto è inserito all'interno di una custodia protettiva dal corpo colorato e di dimensioni compatte, avvolto da una benda elastica che aiuta a tenere salda la chiusura. La custodia presenta un design portatile ed è suddivisa in due comparti, uno che ospita 16 gomitoli di cotone, e l'altro che racchiude in modo ordinato tutti gli attrezzi del kit da cucito.

Come anticipato, il set da cucito Jordan & Judy può essere acquistato in offerta ad un prezzo davvero irrisorio! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

