Xiaomi lancia gli smart TV ES Pro: tanta qualità a partire da 485€

Come sappiamo da tempo, gli smart TV Xiaomi sono tra i modelli consumer più apprezzati sul mercato. E i nuovi modelli Xiaomi TV ES Pro non sono da meno, con tre tagli di diagonale e tanta tecnologia interna a prezzi abbastanza competitivi.

Xiaomi TV ES Pro: tutto suoi nuovi televisori smart

Display e caratteristiche

I nuovi televisori Xiaomi, aldilà della loro conformazione con piedi laterali, si ritrovano un display piuttosto ampio 4K a partire dalla diagonale di 55″, che si espande fino a 75″ nel modello maggiore. Si tratta di pannelli LED, con 100 livelli di regolazione dell'illuminazione con un picco di 1.000 nit. Molto interessante anche il refresh rate a 120 Hz, utile per il gaming.

Così come sono utili per il gaming le compatibilità con HDR, VRR, AALM e AMD FreeSync. Passando al resto delle loro specifiche tecniche, troviamo un sistema audio stereo da 12.5W per altoparlante, oltre a 3 GB RAM, 32 GB di storage ed un chip Qua-Core Cortex-A73. Tra l'altro, è presente un sistema di ottimizzazione MEMC, oltre al Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, mentre per le porte troviamo tre ingressi HDMI, 2 USB, uno AV, uno per l'antenna, cavo ottico e Ethernet.

Xiaomi TV ES Pro – Prezzo e disponibilità

I nuovi Xiaomi TV arrivano nel mercato cinese come detto in tre formati, con il modello da 55″ che parte da circa 485€ (3.299 yuan), mentre il modello da 65″ sale a circa 632€ (4.299 yuan) e per finire, la versione 75″ arriva a circa 1.029€ (6.999 yuan). Non è prevista, per il momento, una distribuzione Global, ma Xiaomi ha ormai un catalogo bene rodato nel nostro mercato e non è escluso possano arrivare, anche con altro nome.[

