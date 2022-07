Google Chrome a rischio: è necessario aggiornare l’app su tutti gli Android

Una vulnerabilità di Google Chrome starebbe compromettendo la sicurezza degli smartphone Android. Il colosso di Mountain View non ha voluto dichiarare ancora nulla in merito, ma è necessario aggiornare il browser all'ultima versione disponibile quanto prima possibile, così da ridurre al minimo le possibilità che il proprio dispositivo possa essere attaccato da un malintenzionato.

Una vulnerabilità di Google Chrome potrebbe compromettere gli smartphone Android, necessario aggiornare all'ultima versione disponibile

Stando a quanto riportato dalla fonte, un grave vulnerabilità di Google Chrome potrebbe mettere a serio rischio la sicurezza degli smartphone Android, permettendo ad un'app dannosa di prendere il controllo del dispositivo.

Google ha affermato di non voler parlare pubblicamente di quanto successo almeno fin quando la patch di sicurezza non verrà installata sulla stragrande maggioranza degli smartphone Android, pertanto è necessario aggiornare Chrome all'ultima versione disponibile quanto prima (direttamente tramite il Play Store).

Non si hanno molti dettagli sulla natura della vulnerabilità in questione, se non che sembra essere in qualche modo collegata a Web RTC, una piattaforma che consente la condivisione di voce, video e altri dati non specifici e che viene utilizzata dagli sviluppatori per creare app vocali e video.

Dunque, Google Chrome deve essere necessariamente aggiornato alla versione 103.0.5060.71 per poter risolvere il problema ed eliminare il rischio che un malintenzionato possa accedere a dati e informazioni contenute sullo smartphone.

