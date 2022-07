Realme GT 2 Master Explorer: come sarebbe in versione Louis Vuitton?

Da quando Realme ha mostrato il design di GT 2 Master Explorer, il web si è incuriosito moltissimo grazie al mood travel lifestyle che lo compone. C'è qualcuno che però è andato oltre, vedendo una possibile collaborazione con Louis Vuitton rendendo il prossimo flagship del brand una borsa della griffe francese.

Realme GT 2 Master Explorer: ecco come sarebbe in versione Louis Vuitton

Ad immaginare la particolare versione del top gamma Realme è stato un blogger cinese su Weibo, che ha customizzato quanto visto in via ufficiale proprio con le trame che compongono i famosissimi bauletti e borse di Louis Vuitton. Dunque, restano i chiodini ai lati, ma abbiamo però una trama in similpelle riportante il logo della casa di moda.

Anche i colori ricordano quelli degli accessori LV, quindi un marroncino misto a dettagli color crema che, immaginiamo, farebbero impazzire molti amanti del luxury fashion. Chiaramente, come ribadito, è un fake o meglio, un concept render molto fantasioso che però sicuramente fa riflettere su come, effettivamente, una cosa del genere ci starebbe bene su questo smartphone. Tra l'altro, l'idea di base del GT 2 Master è proprio quella del baule da viaggio, dunque non siamo poi così lontani.

Insomma, sicuramente questo blogger ha dato un'idea niente male a Realme, ma chissà che qualche produttore di cover non ci pensi e dunque ci ritroveremmo effettivamente un GT 2 Master Explorer così carrozzato. Nel frattempo, vi lasciamo l'approfondimento dedicato allo smartphone.

