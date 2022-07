Realme GT 2 Master Explorer con Snap 8+: ufficiale la data di presentazione

Dopo l'ottima impressione fatta con le serie GT 2 Pro e GT Neo 3, Realme alza la posta in palio con il prossimo GT 2 Master Explorer: il nuovo smartphone top gamma si presenterà, a quanto pare, con il meglio possibile in fatto di specifiche tecniche, ma riuscirà a mantenere il prezzo accessibile?

Aggiornamento 04/07: abbiamo la data di presentazione ufficiale di Realme GT 2 Master Explorer. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella sezione “Prezzo e uscita”.

Realme GT 2 Master Explorer: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Il futuro Realme GT 2 Master Explorer è arrivato nel database del TENAA (con la sigla RMX3551): la certificazione svela design e specifiche. Per quanto riguarda il look, abbiamo uno stile più vicino al modello GT Neo 3 che a quello della serie GT 2.

Realme GT 2 Master Explorer (TENAA)

Infatti lo smartphone adotta una tripla fotocamera con sensori posizionati “a triangolo”, proprio come nel caso del super smartphone da 150W. Per i dettagli del display, il TENAA ci mostra un pannello tutto schermo flat e con punch hole, da 6.7″ Full HD+ (2412 x 1080 pixel), un'unità AMOLED con refresh rate a 120 Hz e profondità colore a 10 bit. Il corpo misura 161.3 x 74.3 x 8.2 mm, per un peso di 199 grammi.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Il discorso si sposta poi alle specifiche tecniche, dove il nuovo flagship Realme trova le indicazioni ufficiali da parte del brand. Su tutto, il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 è ciò che sappiamo sicuro sarà presente nello smartphone, anzi sarà il primo a montarlo: lato memorie, il TENAA svela tagli da 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1. A confermare quanto riportato, ci pensa poi Geekbench, in cui lo smartphone si è sottoposto ai primi benchmark e confermando il chipset ed il taglio di memoria da 12 GB RAM.

In fatto di batteria, Realme GT 2 Master Explorer non deluderà le aspettative ma, anzi, riserva sorprese interessanti sia per modulo che per la ricarica. Infatti, dovremmo avere un'unità da 5.000 mAh che però si ricaricherà a 100W, come certificato da 3C, quindi andando a migliorare quanto visto con GT 2 Pro, fermo a 65W. Quindi, i 150W restano ad oggi su GT Neo 3, che dunque mantiene il record.

Infine, lato fotocamera, troveremo un sensore principale da 50 MP, in maniera molto simile (secondo un rumor) a OPPO Reno 8 Pro+; a completare il quadro ci saranno un grandangolo da 50 MP, un obiettivo macro da 2 MP ed una selfie camera da 16 MP. Nessun dubbio inoltre sul software, che vedrà Android 12 con Realme UI 3.0.

Realme GT 2 Master Explorer – Prezzo e uscita

Adesso è ufficiale: la data di presentazione di Realme GT 2 Master Explorer è fissata per il prossimo 12 luglio. L'evento si terrà in Cina e per il momento non è dato di sapere se il terminale arriverà o meno anche alle nostre latitudini.

Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora informazioni ufficiali ma si parla di qualcosa con GT Master Edition, proposto in Italia a 399/499€.

