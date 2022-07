Realme GT 2 Master Explorer è il più fresco in ricarica tra i nuovi top

Presentato da poche ore con specifiche tecniche di tutto rispetto in ogni sfaccettatura, Realme GT 2 Master Explorer è finito subito in test in termini di ricarica. Infatti, il nuovo campione del brand si è confrontato con gli altri top gamma con Snapdragon 8+ Gen 1, risultando il più fresco in termini di temperature.

Realme GT 2 Master Explorer ha le temperature più basse in ricarica, Red Magic 7S Pro il più equilibrato

A testare i nuovi top gamma con Snapdragon 8+ Gen 1 è stato WHYLAB, che ha provato la ricarica di Xiaomi 12S Pro, 12S Ultra, Red Magic 7S e 7S Pro ed anche il nuovo Realme. I risultati ci riportano che i due Xiaomi sono i più “caldi” visto che raggiungono rispettivamente temperature di 45.3 °C e 41.3 °C con il 100% di carica in 22 e 43 minuti.

I più equilibrati si dimostrano invece i due Red Magic, visto che 7S raggiunge i 40.7 °C con carica completa in 18 minuti e 7S Pro a 38.3 °C con lo stesso tempo totale. Infine, c'è proprio Realme GT 2 Master Explorer, che con una carica completa in 26 minuti, raggiunge la temperatura massima di 37.5 °C.

Cosa ci fanno capire questi dati? Che l'ottimizzazione è sicuramente importante e che i sistemi di dissipazione realizzati da Nubia e Realme permettono di ottenere prestazioni migliori in ricarica. Non è un caso che i più freschi siano terminali pensati sia prettamente per il gaming, sia con accezioni più “ibride”. Insomma, Realme GT 2 Master Explorer continua a promettere bene ed il prezzo a cui è proposto lo porta sicuramente nell'Olimpo dei top gamma 2022.

