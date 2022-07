Honor “lascia” uno dei mercati più importanti per gli smartphone: ecco perché

Il team di Honor starebbe lasciando il territorio indiano. Non è ancora chiaro il motivo per il quale l'azienda avrebbe preso questa insolita decisione, ma è interessante notare che la scelta rientri in un contesto storico ben preciso, ovvero l'inizio di una serie di indagini sulle società cinesi da parte delle autorità indiane.

Honor decide di ritirare il suo team dal mercato indiano, ecco perché

A riferirlo è stato lo stesso CEO dell'azienda, George Zhao: il team di Honor lascerà l'India, mentre il brand rimarrà attivo sul mercato. In assenza del personale, a rappresentare il produttore saranno i partner locali.

Come già anticipato, non si conoscono ancora le cause che hanno spinto Honor a decidere di ritirare la sua squadra dal territorio indiano, ma l'annuncio è arrivato in un momento preciso, ovvero quando le autorità indiane hanno avviato una serie di indagini su alcune società cinesi, tra cui Xiaomi, vivo e Oppo.

Una decisione piuttosto insolita, visto che Honor non ha mai affrontato alcuna indagine da parte dell'agenzia delle entrate o dal ministero delle finanze in India, e soprattutto considerando che quello indiano è uno dei mercati più importanti e proficui, dopo quello cinese.

George Zhao ha riferito che Honor adotterà un “approccio molto sicuro” per quanto riguarda la sua presenza sul mercato, e che pertanto il suo team abbandonerà il territorio. Altre aziende cha hanno invece subito delle persecuzioni da parte delle autorità indiane come Xiaomi e Huawei non hanno (ancora) annunciato misure simili.

