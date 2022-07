Recensione Soundcore Sport X10: per l’attività fisica non hanno rivali

Quante volte, facendo sport, abbiamo quel bisogno di darci la carica con un po' di musica? E quante di queste volte le nostre cuffie scivolavano per il sudore o il movimento? Anker lo sa bene e con le nuove cuffie TWS Soundcore Sport X10 pare aver fatto centro, ma come saranno andate nella nostra recensione?

Recensione Anker Soundcore Sport X10 | Cuffie TWS

Contenuto della confezione

Confezione abbastanza piccola rispetto alle altre medio e top gamma della serie Soudcore, ma non per questo incompleta. Infatti, oltre alla manualistica ed un talloncino per spiegarci come indossare le Sport X10 in recensione, troviamo 4 paia di gommini supplementari ed il cavo di ricarica. Siamo piuttosto soddisfatti.

Design e materiali

Il design delle Soundcore Sport X10 è davvero particolare, visto che troviamo un corpo con form factor in-ear, ma che trova un'estensione rotante che serve per appoggiare l'auricolare sull'orecchio. Ottima la presenza di un tastino fisico per le varie funzioni smart, invece che quelli touch (che sono soggetti al sudore). I materiali sono ottimi: ottimo policarbonato, ottima gomma, il tutto è poi opaco ed è apprezzabile.

Funzioni smart e ANC

E veniamo alle funzioni intelligenti di queste cuffie Anker. Queste sono attivabili tramite il già citato tastino fisico, che potete cliccare una o più volte in base alle esigenze, oppure tenere premuto. Grazie all'applicazione Soundcore, potete settare i controlli come più preferite. Sull'app è poi presente una funzione perfetta per chi fa sport: infatti, è attivabile la funzione di respirazione, che vi permette di recuperare fiato quando fate sport. Infine, parliamo dell'ANC, che non è profondissimo ma che si comporta in maniera ottima in termini di isolamento acustico.

Qualità audio – Recensione Soundcore Sport X10

E veniamo alla parte più importante della prova: il comparto sonoro. Di solito, le cuffie sport non hanno chissà quale qualità musicale, ma queste dobbiamo dire ci hanno sorpreso in positivo. Il suono è corposo e pulito, che le mette in competizione anche con cuffie rinomate per avere un buon sound. Anche in chiamata ci hanno confermato la loro bontà in termini di audio, sia nel parlare che nella ricezione.

Autonomia

L'autonomia non ci ha delusi, visto che i moduli batteria presenti negli auricolari ed il case, anche abbastanza ampio, permettono di arrivare alle ore garantite, cioè 8 ore consecutive e 32 totali. Anche qui siamo soddisfatti.

Recensione Anker Soundcore Sport X10 – Prezzo e conclusioni

Che dire, dunque, alla fine di questa recensione? Le Soundcore Sport X10 sono cuffie veramente ben fatte e pensate per chi fa sport, puntando veramente a creare un supporto mentre si fa attività fisica. Forse, l'unica cosa che potremmo valutare al ribasso (ma è un pelo nell'uovo) è la cancellazione del rumore, che forse poteva essere più profonda. Tutto sommato però, il prezzo di circa 100€ su Amazon è onesto per quanto offrono, non ci vediamo errori in merito. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il