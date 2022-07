Xiaomi 12 Lite è arrivato da pochissimo ed è già in sconto (con tanti regali)￼

Di recente la casa di Lei Jun ha alzato il sipario sul nuovo Xiaomi 12 Lite, il piccolo della famiglia top: se state puntando al risparmio, in offerta lampo o con codice sconto, siete capitati nel posto giusto! In questo articolo vi segnaliamo le migliori occasioni dedicate al mid-range, sempre con un occhio alla spedizione dall’Europa.

Codice sconto Xiaomi 12 Lite: comincia la corsa al risparmio!

Quali sono le migliori occasioni per risparmiare su Xiaomi 12 Lite? Al momento è possibile acquistare il dispositivo tramite Amazon oppure Goboo. Se preferite l’e-commerce più famoso al mondo, trovate il nuovo smartphone a prezzo ribassato con spedizione Prime. Il venditore è terzo dato che Xiaomi non ha ancora dato il via alla commercializzazione del dispositivo (non compare ancora nemmeno nello store ufficiale online). Comunque si tratta del modello Global e di un prezzo invitante!

In alternativa Xiaomi 12 Lite è in offerta con codice sconto su Goboo: è presente la spedizione dall’Europa, il pagamento tramite PayPal e ci sono anche alcuni regali. Acquistando il telefono si riceveranno gratis il supporto per smartphone Mi Holder (in versione Mitu Astronauta), le cuffie TWS Mi True Wireless 2S ed un cavo Type-C a marchio UGreen.

Di seguito trovate il link per entrambe le occasioni: scegliete quella che preferite e portatevi a casa il nuovo “piccolo” della serie Xiaomi 12. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Volete saperne di più su Xiaomi 12 Lite? Ecco il nostro approfondimento dedicato al debutto!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

