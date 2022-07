I dispositivi Amazon Echo a prezzi assurdi per il Prime Day: oltre il 50% di sconto!

Quest'oggi l'e-commerce più popolare al mondo ha dato il via alle primissime promozioni dedicate ai Prime Day 2022: i dispositivo Amazon Echo sono disponibili a prezzi decisamente assurdi e stanno andando letteralmente a ruba. Andiamo a scoprire quali sono le nuove occasioni per rendere la propria casa smart… puntando al massimo risparmio!

Amazon Echo in super sconto per il Prime Day 2022: tutte le offerte folli del momento

Come anticipato anche nei giorni scorsi dallo stesso e-commerce, sono partiti gli sconti dedicati ai prodotti Amazon Echo, in occasione del Prime Day 2022. L'evento principale si terrà nei giorni del 12 e 13 luglio, ma al momento sono già attive le prime iniziative piccanti: le temperature si alzano ancora di più con queste offerte su alcuni dei dispositivi Echo più apprezzati!

Tra le varie occasioni abbiamo ad esempio il pacchetto Echo Show 5 e il campanello Ring Video Wired a soli 39.9€ (invece di 144.9€). Per chi vuole rendere smart ogni stanza della propria casa, ci sono due Echo Show a soli 67€! Insomma questo è il momento giusto per passare ai prodotti Amazon Echo!

Di seguito trovate l'elenco dei prodotti al momento disponibili in sconto: se non visualizzate i box presenti qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le offerte continuano in occasione dell'evento Prime Day dedicato agli Amazon Warehouse Deals, ovvero l'usato garantito: le occasioni sono strepitose, con sconti oltre il 50%. E se volete conoscere tutti i dettagli del Prime Day, eccovi il nostro approfondimento!

