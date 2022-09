ZTE Axon 30S: cosa aspettarsi dal mid-range con fotocamera sotto al display?

Seguendo il filone del successo di Axon 40 Ultra, che a proposito abbiamo recensito, ZTE sta per lanciare Axon 30S, nuovo esponente della fotocamera sotto al display. Il dispositivo in questione sarà un dispositivo mid-range dall'ottima combinazione di specifiche tecniche e in attesa dell'uscita, ve lo raccontiamo passo dopo passo.

ZTE Axon 30S: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

ZTE ha iniziato a mostrare in alcuni teaser come è strutturato il nuovo Axon 30S, che sembra avere un bumper fotocamera importante ma con una prerogativa: che sia sottile. Infatti, avremo un dispositivo sottile da 7.8 grammi con un peso di circa 192 grammi, non propriamente leggerissimo ma immaginiamo che l'hardware sia tutto sommato importante. A partire dal display, visto che dovremmo avere un pannello OLED da 6.67″ con la peculiarità più nota del brand, cioè la fotocamera anteriore sotto lo schermo, quindi sgombro di “ostacoli”. Non è noto il refresh rate, ma immaginiamo sia a 120 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche interne del nuovo Axon traspaiono il fatto che sia un dispositivo medio gamma. Infatti, lo smartphone dovrebbe integrare uno Snapdragon 778G con clock a 2.4 GHz, andando quindi ad essere l'erede naturale più dell'Axon 20 che dell'Axon 30, che integrava l'870. Non sono noti ancora i tagli di memoria, ma immaginiamo sempre non meno di 8 GB RAM e 128 GB di storage. Lato batteria, lo smartphone dovrebbe montare 4.500 mAh, con una potenza di ricarica che dovrebbe attestarsi ai 66W, dunque con una buona dotazione.

Fotocamera

Il lato fotocamera è, senza dubbio, il comparto più attenzionato di questo smartphone, in quanto ZTE Axon 30S dovrebbe montare un trio di sensori da 64+5+2 MP e l'idea che ci possa essere un principale Sony IMX787, cioè quello dell'Axon 40 Ultra, è molto concreta. La selfie camera, quella sotto pannello, non è ancora nota ma immaginiamo sia da 16 MP.

ZTE Axon 30S – Prezzo e data di uscita

Il nuovo Axon 30S debutterà in Cina il prossimo 26 settembre 2022, quindi la data di uscita è davvero dietro l'angolo. Non è noto il prezzo, ma immaginiamo esso possa piazzarsi tra i 350/400€ al cambio che sarebbero inquadrati per le tecnologie che porta in dote.

