Xiaomi aggiorna MIUI 13: cambia la gestione della domotica

Prosegue l'opera di aggiornamento che Xiaomi sta portando avanti per la sua MIUI 13, l'ultima edizione dell'interfaccia proprietaria che muove i suoi smartphone. È ancora presto per parlare del prossimo major update, ma Xiaomi ci ha abituati a uno sviluppo della UI che va avanti anche fra un aggiornamento e l'altro. Per esempio, recentemente è stato migliorato l'aspetto della privacy, permettendo agli utenti di essere potenzialmente spiato con meno facilità.

Ecco come appare la nuova schermata di gestione della domotica Xiaomi sulla MIUI 13

In questo caso, invece, l'ultima novità avvistata all'interno della MIUI 13 riguarda la gestione della domotica sugli smartphone Xiaomi. Da qualche anno, nella MIUI è stata inserita la possibilità di controllare i dispositivi domotici in maniera più semplice. Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con la MIUI 12 o successive, vi sarete probabilmente accorti che potete gestirli direttamente dal Centro di Controllo: per scoprire come farlo, c'è una guida dedicata.

Con l'ultimo aggiornamento, Xiaomi ha deciso di cambiare questa funzionalità. All'interno del Centro di Controllo, cliccando in basso sul nuovo pulsante “Dispositivi intelligenti” si accede a una nuova schermata dedicata alla gestione dei dispositivi domotici collegati al proprio account. E non soltanto quelli legati all'account Xiaomi ma anche quelli all'account Google Home, potendo così comandare anche i prodotti che non compongono l'ecosistema Xiaomi.

Come tutte le novità di cui vi parliamo in anteprima, anche questa è una feature che sta venendo introdotta gradualmente. Ci vorrà ancora tempo prima che venga rilasciata stabilmente a tutto il pubblico.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il