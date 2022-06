Honor è un successo in patria nel 2022: il futuro è roseo?

Quando un anno fa ci si chiedeva cosa sarebbe stata Honor dopo la separazione da Huawei, le risposte non erano granché incoraggianti (anche da parte del brand stesso). Eppure, le vendite smartphone del 2022, soprattutto quelle in Cina, ci restituiscono una Honor in salute, forte dei suoi prodotti e proiettata al primato anche per quest'anno.

Honor meglio di OPPO e Apple nelle vendite smartphone del Q1 2022 in Cina: primato sempre più solido

Il report di Canalys relativo alle vendite smartphone in Cina per il Q1 2022 parla chiaro: c'è un nuovo mattatore sul mercato. Infatti, stando al dato riportato, Honor è prima con il 20% del market share, migliorando clamorosamente il 5% di solo un anno fa, con una crescita su base annua del 205%. A seguire troviamo OPPO, che coesiste al secondo posto con Apple con una fetta del 18%, ma questa coabitazione ha due volti: il brand in verde è calato del 34%, mentre la Mela Morsicata è cresciuta del 17%.

Chi chiude la Top 5? Un po' a sorpresa, dopo un 2021 di grande qualità, vivo si ritrova attualmente al quarto posto nel Q1 2022 con un market share del 16% che cala di ben 7 punti percentuale rispetto all'anno prima segnando un calo del 44%. Infine, completa il quintetto Xiaomi, che nonostante Redmi non sfonda e trova il solo 14% del mercato, con un calo del 22%.

Ciò che avvalora la crescita di Honor, guardando i dati, è il fatto che il mercato cinese in generale sta subendo una flessione, con un calo del 18% rispetto a prima e con quasi 20 milioni di smartphone venduti in meno. Insomma, tutto gioca a favore di un brand che, persa la sicurezza di Huawei (inserita nella categoria altri), ha saputo ritrovare una quadra e con top gamma di grande spessore, soprattutto.

