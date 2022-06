Xiaomi lancia la combo lavatrice + asciugatrice 10 kg: un’intera lavanderia a prezzo top

Xiaomi, quanto meno in patria, è nota per lanciare anche grandi elettrodomestici e, nel suo catalogo, non mancano lavatrici e asciugatrici smart. E non è un caso se il brand ha lanciato il set Xiaomi Mijia Washing and Drying 10 kg, che permette quindi di risolvervi il problema di lavare i vestiti in tempi brevi, ad un prezzo che possiamo definire molto onesto.

Xiaomi Mijia Washing & Drying Set 10 kg: tutto sulla combo lavatrice + asciugatrice smart

Il design di entrambe è pressoché identico e riprende la linea scelta da Mijia per gli elettrodomestici più grandi: infatti, il trend dell'azienda impone un colore grigio scuro molto elegante che si abbina (immaginiamo in Cina) a quasi tutte le soluzioni d'arredamento moderne. Passando al concreto delle caratteristiche tecniche, abbiamo una capacità di carico massima per entrambi di 10 kg, quindi abbastanza capiente. La funzione clou di questa coppia è sicuramente quella di sterilizzazione, visto che permette di rimuovere batteri sia in fase di lavaggio che di asciugatura fino al 99.9%, grazie ad un'azione di ioni d'Argento (lavaggio) e raggi UVC (asciugatura).

Il tutto è però gestito in maniera ottimizzata in fatto di consumo energetico. Questo perché la lavatrice è dotata di un motore di tipo Direct Drive, mentre l'asciugatrice Xiaomi si compone di un ciclo di aria calda strutturato proprio per il risparmio in termini elettrici. Quanto alle capacità di lavaggio, abbiamo ben 22 preset, mentre per quelle di asciugatura, ce ne sono ben 24. E, se non bastasse, come detto sopra sono entrambi smart come dispositivi, quindi si possono gestire tramite assistente vocale XiaoAI e gestirle tramite l'app Xiaomi Home.

Il nuovo set lavatrice e asciugatrice Xiaomi Mijia 10 kg smart arriva in Cina ad un prezzo molto competitivo di 672€ (4.798 yuan), che per due elettrodomestici del genere è ben che inquadrato. Purtroppo Xiaomi non si è ancora decisa a portare questo tipo di prodotti in Europa, ma speriamo la situazione possa cambiare presto.

