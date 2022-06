Red Magic lancia la ventola di raffreddamento dei Transformers

Qualche tempo fa, Red Magic ci aveva deliziato con la sua serie 7 dedicata ai Transformers di cui, nel tempo, sono arrivati alcuni accessori a tema, come la ventola di raffreddamento magnetica. Questo modello promette una dissipazione importante senza rinunciare allo stile dei robot per antonomasia, ad un prezzo abbastanza onesto.

Red Magic Transformers Ice Magnetic Radiator: tutto sulla nuova ventola di raffreddamento

Se guardiamo allo stile con cui si presenta questo accessorio, abbiamo un form factor simile a quanto visto già con Black Shark, cioè di forma circolare e con la grata in policarbonato e contenere la ventola. La chicca nel design sta proprio nei dettagli a tema Transformers, in questo caso degli Autobots, che si amplifica grazie ai LED presenti, che richiamano i colori di Optimus Prime.

Passando ai dati tecnici, questa ventola con 7 eliche di Red Magic permette di raffreddare lo smartphone fino a portarlo a 24 °C, questo grazie alla potenza da 15W, con possibilità di coprire un'area di dissipazione fino a 1.485 mm2, con risultati garantiti davvero interessanti. La compatibilità è un altro punto di forza, visto che possiamo utilizzarlo su iPhone grazie al MagSafe e su Android con sticker magnetico.

La nuova ventola di raffreddamento magnetica Red Magic Transformers Ice Magnetic Radiator arriva in Cina ad un prezzo di circa 28€ (199 yuan), che per il tipo di prodotto è sicuramente onesto. Non sappiamo se il brand la porterà in Occidente, ma mai dire mai.

