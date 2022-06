vivo X Fold: il flagship pieghevole vuole entrare nel Guinness World Record

vivo X Fold è il primo smartphone pieghevole al mondo che, anche dopo trecentomila piegature, può continuare a garantire una buona esperienza utente. Si tratta di un nuovo Guinness World Record che il produttore cinese si appresta a ottenere, con il suo nuovo fiore all'occhiello che può raggiungere un numero stratosferico senza problemi.

vivo X Fold è il primo smartphone al mondo che resiste a 300.000 piegature

vivo ha presentato il suo nuovo pieghevole nel mese di aprile, uno smartphone stupefacente sotto diversi punti di vista e con il quale l'azienda è riuscito a superare molte delle tecnologie integrate in altri dispositivi del genere. vivo X Fold, infatti, è il primo smartphone pieghevole al mondo dotato di doppio schermo interno ed esterno con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché primo ed unico foldable ad offrire un sensore di impronta digitale su entrambi gli schermi.

Oltre ciò, vivo X Fold potrebbe stabilire un nuovo Guinness World Record, ovvero quello di resistere a trecentomila piegature senza problemi, potendo continuare a garantire un'ottima esperienza utente anche dopo così tante aperture/chiusure. Un ottimo risultato per il produttore cinese, considerando che lo standard attuale è fermo intorno le duecentomila piegature (OPPO Find N, Xiaomi MIX Fold, Samsung Galaxy Z Fold 3). Per raggiungere questo risultato, il produttore cinese ha riferito di aver utilizzato sei diversi tipi di materiali per la realizzazione della cerniera di vivo X Fold, aumentando la resistenza complessiva del 76%, riducendo il peso di 21 grammi e incrementando la resistenza alla corrosione di ben ventuno volte.

Altre caratteristiche dello smartphone comprendono un processore Qualcomm Snapdragon 8, 12 GB di RAM e supporto per la ricarica rapida da 66 W. vivo annuncerà il nuovo Guinness World Record nella giornata di domani: probabilmente pubblicherà anche un video dedicato.

