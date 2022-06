La musica a portata di mano con Tronsmart T2 Plus

Per gli eventi all'aperto, specie quelli in famiglia o con amici, è sempre bello poter avere buona musica d'accompagnamento. Questo è spesso possibile grazie ad uno speaker Bluetooth, ma se si ha poco spazio, un modello compatto come il Tronsmart T2 Plus può essere un'opzione valida, specie se si trova in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Tronsmart T2 Plus: come risparmiare sullo speaker Bluetooth compatto

La struttura del T2 Plus ci restituisce una cassa Bluetooth come detto compatta ma con uno stile molto vicino agli altri speaker del brand. Al suo interno però, troviamo ciò che è effettivamente più interessante. Infatti, abbiamo due driver audio da 20W totali, che permette di avere un suono potente. In più, è possibile abbinarlo con un altro speaker dello stesso tipo per ottenere un ascolto stereo.

Sulla parte superiore abbiamo poi i tasti per regolare il volume, mettere pausa o in play e anche la modalità musica TWS. La connettività è il suo forte, sia perché abbiamo un ingresso jack, sia perché c'è in ingresso MicroSD, sia perché potete collegarlo con Bluetooth (standard 5.0) e NFC. La batteria da 3.600 mAh inoltre garantisce un ascolto fino a 24 ore consecutive, in più è presente il supporto agli assistenti vocali.

Trovate dunque lo speaker Bluetooth Tronsmart T2 Plus in offerta sullo store Geekbuying grazie ad un codice sconto, con tanto di spedizione dai suoi magazzini europei.

