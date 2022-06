Amazfit T-Rex 2 su Amazon: primo ribasso per il rugged watch!

Dopo aver visto il primo T-Rex ed in seguito il T-Rex Pro, finalmente è tempo di rifarci gli occhi con il successore Amazfit T-Rex 2. Il nuovo rugged watch è stato annunciato in Italia e in Europa e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 08/06: lo smartwatch scende di prezzo per la prima volta su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo!

Amazfit T-Rex 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged watch

Design e display

1 di 3

Come si presenta quindi il nuovo T-Rex Pro 2? In maniera similare a quanto visto con la precedente generazione abbiamo un dispositivo dalla struttura rinforzata: sulla sua cassa ospita due tasti ed una placchetta laterale portante il nome del brand. Quanto al display si tratta ancora una volta di un pannello AMOLED da 1.39″ HD con Always-on Display.

Specifiche tecniche e funzioni

Ciò che va a migliorare, secondo certificazione, è la batteria che sale a ben 500 mAh con un'autonomia fino a 24 ore (a massimo regime, ovviamente). Non mancano la connettività Bluetooth 5.0, anche BLE e le certificazioni MIL-STD-810G con impermeabilità fino a 10 ATM. Il GPS integrato è perfetto per le avventure outdoor e lo sport mentre le oltre 150 modalità sportive non mancheranno di accontentare anche i più esigenti. Presenti all'appello anche la navigazione a ritorno diretto per mostrare la linea retta più breve per tornare all'inizio di un percorso, l'altimetro barometrico e la bussola, e la nuova funzione di importazione dei percorsi, che permette di caricare sul proprio smartwatch dei percorsi preselezionati e seguirli direttamente dal proprio polso.

Il nuovo sensore BioTracker 6PD (sei fotodiodi), sviluppato da Amazfit stesso, offre misurazioni più precise per attività cardiaca, sonno, stress, frequenza respiratoria ed SpO2.

Al momento Amazfit ha annunciato solo T-Rex 2 e non è stata fatta menzione di un modello Pro.

Amazfit T-Rex 2 – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo rugged watch Amazfit T-Rex 2 è arrivato in Italia al prezzo di 229.9€: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto su Amazon, con spedizione Prime, alle prese con il primo ribasso. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il